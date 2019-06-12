МИД оценил возможность встречи Путина и Трампа

США не направляли России четких сигналов о встрече лидеров двух стран на саммите «Большой двадцатки» в Осаке, заявил 12 июня РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Контакты такого уровня не готовятся в принципе путем обмена какими-то словесными комментариями в несколько свободном стиле. Здесь требуется определенная дипломатическая работа, определенные усилия», — сказал Рябков.

От Вашингтона пока не было «никаких импульсов на этот счет». По словам собеседника агентства, создается впечатление, что США пока не определились с предпочтительным форматом.

«Но мы продолжаем ориентироваться на то, что именно от американской стороны должны последовать соответствующие импульсы. Если их не будет, то тогда, как я понимаю, контакт тоже может состояться, но он будет, что называется, "на ногах". Но это все на уровне как бы размышлений, конкретики нет вообще», — заключил дипломат.

11 июня советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп рассчитывает встретиться в Осаке с российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

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