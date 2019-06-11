Кремль рассказал о множестве заявок на переговоры с Путиным

Кремль получил много заявок на подготовку встреч с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Его цитирует ТАСС во вторник, 11 июня.

Конкретные фамилии он называть не стал, сославшись на то, что график президента еще не сформирован окончательно. Американские сигналы о контактах на высшем уровне Ушаков назвал аморфными.

Представитель Кремля добавил, что при согласовании будущих двусторонних контактов российская сторона «будет выстраивать программу, исходя из своих приоритетов».

В Кремле неоднократно допускали возможность встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом, однако отмечали, что ждут инициативы от Вашингтона. Пока конкретных предложений от США не поступило.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в японской Осаке с 28 по 29 июня этого года. В ходе него Путин планирует встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!