Россия
 
В поддержку Ивана Голунова
Последние новости
Названы аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
В Северной Корее нашли более 300 мест публичных казней
Украинский инструктор бросил гранату и был нокаутирован дверью
Рэпер L'One со скандалом ушел с лейбла Тимати
«Азиатский Шиндлер» спас северокорейских девушек из секс-рабства в Китае
Стадо голодных бегемотов забрело на поле для регби
В Петербург привезли рыбные консервы с 400 килограммами кокаина
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Новости партнеров

Кремль рассказал о множестве заявок на переговоры с Путиным

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин

Кремль получил много заявок на подготовку встреч с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Его цитирует ТАСС во вторник, 11 июня.

Конкретные фамилии он называть не стал, сославшись на то, что график президента еще не сформирован окончательно. Американские сигналы о контактах на высшем уровне Ушаков назвал аморфными.

Представитель Кремля добавил, что при согласовании будущих двусторонних контактов российская сторона «будет выстраивать программу, исходя из своих приоритетов».

В Кремле неоднократно допускали возможность встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом, однако отмечали, что ждут инициативы от Вашингтона. Пока конкретных предложений от США не поступило.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в японской Осаке с 28 по 29 июня этого года. В ходе него Путин планирует встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кремль увидел шанс на встречу Путина и Трампа в Японии
Кремль оценил возможность встречи Путина и Трампа в Японии
Россия анонсировала разговор Трампа и Путина
Другие материалы рубрики
Россия00:04Сегодня
Бойцы передового отряда российских миротворческих сил на военном аэродроме Слатина вблизи Приштины

«Все вело к третьей мировой»

Самая дерзкая военная операция 90-х: бросок на Приштину в воспоминаниях очевидцев
17:27 9 июня

Кадыров показал свою декларацию

15:53Сегодня

Названы условия и последствия перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю

16:10 9 июня

Горбачев прокомментировал изложенные в сериале «Чернобыль» факты

Россия00:0110 июня

«Что ты за мать! Жила бы с детьми в Дагестане!»

История дагестанки, которая пережила похищение, насильственный брак и потерю детей
14:37Сегодня

Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину

13:05 9 июня

У не внявшего совету «сбавить активность» черкеса нашли наркотики

15:49Сегодня

Гаишник повздорил с россиянином и выстрелил в него

Россия00:0424 мая

«Циничный, двуличный, апатичный»

Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
13:43Сегодня

Российский паспорт оказался недоступен для 88-летнего пастуха из Дагестана

14:29Сегодня

Матвиенко выразила недоверие правоохранителям в связи с делом Голунова

13:03Сегодня

В России допустили четырехдневную рабочую неделю

Россия
Бойцы передового отряда российских миротворческих сил на военном аэродроме Слатина вблизи Приштины«Все вело к третьей мировой»
Самая дерзкая военная операция 90-х: бросок на Приштину в воспоминаниях очевидцев
«Целую неделю хоронили школьников»
 
«Что ты за мать! Жила бы с детьми в Дагестане!»
История дагестанки, которая пережила похищение, насильственный брак и потерю детей
Названы условия и последствия перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю
Кремль рассказал о множестве заявок на переговоры с Путиным
Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину
Гаишник повздорил с россиянином и выстрелил в него
Все материалы
Мир
Незаметный геноцид
Тысячи христиан истребляют по всему миру. Но Запад этого не замечает
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
«Азиатский Шиндлер» спас северокорейских девушек из секс-рабства в Китае
Сотни американских грузовиков с техникой оказались в Сирии
Россия решила защититься от НАТО любыми средствами
«Не все евреи умные»
Главный раввин Москвы об антисемитизме, еврейском заговоре и хороших шутках
«Честно говоря, я даже плакать не могла»
Этих людей освободили от террористов. Но их страдания продолжились
Все материалы
Бывший СССР
Президент Молдавии собрался вывести людей на улицы
В стране политический кризис: Додон воюет с парламентом и боится за свою жизнь
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Задержания на несанкционированном митинге в Алматы«Все идет красиво»
В Казахстане прошли первые выборы без Назарбаева. Почему остались недовольные?
Зеленский уволил 15 губернаторов
В Эстонии сочли проблемой украинских мигрантов
Зеленский попросил Раду уволить генпрокурора
Лукашенко призвал обеспечить достойное проведение выборов
Все материалы
Экономика
Тайные советники
Обман на миллиарды и торговля секретными данными. Как консалтинг ведет бизнес к краху
Си Цзиньпин и Владимир Путин«Make market great again»
Сближение России и Китая противостоит политике санкций и недобросовестной конкуренции
Huawei обойдется без российского аналога Android
Huawei нашел российскую замену Android
Россиян накормят запрещенной в Европе сирийской черешней
В России собрались внедрять систему автоматического выявления бедных
В России захотели перестать давить санкционные продукты
Все материалы
Силовые структуры
Дмитрий ЗахарченкоБеспечный едок
Полковника Захарченко посадили на 13 лет. Его подвел авантюризм и страсть к высокой кухне
Синдром истребителя
Новые подробности расследования катастрофы SSJ-100 в Шереметьево: что подвело пилотов?
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Группировка вымогателей попалась ФСБ
Россиянин расстрелял четверых знакомых после ссоры
Московских понятых по делам о наркотиках проверят после задержания Голунова
Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Все материалы
Наука и техника
«Достаточно причин не начинать курить»
Зачем французский врач приехал спасать россиян от рака
Спускают на землю
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
«Везде мерещились интриги и заговоры»
Кто стал последней жертвой карательной машины Сталина?
Найдено возможное место хранения Янтарной комнаты
F-35A рекордно подешевел
Россия купит 98 «Ночных охотников»
ЦЕРН обойдется России в 115 миллионов долларов в год
Все материалы
Спорт
«Он взял нож обеими руками и вонзил ей в спину»
Лучшую теннисистку мира едва не убили в разгар матча. Это покушение сломало ей жизнь
Панарин раскритиковал «хоккейных родителей»
Смертельно больной бывший игрок «Зенита» отказался от эвтаназии
Бывший футболист сборной Англии приехал в Россию и ощутил страдания народа
«Реал» купит футболиста сборной Франции за десятки миллионов евро
Отец Нурмагомедова рассказал об испытании семьи большими деньгами
«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал»
Все материалы
Культура
«Мы частицы в операционной системе Вселенной»
Dream Theater о проге, металле, мертвой музыке и русском хоккее
Неубиваемые
Эти изобретения принесли СССР миллионы, но их создатели ютились в коммуналках
«Когда общался с промоутерами, они прятали глаза...»
Андрей Макаревич об отмене концертов, травле и 50 годах «Машины времени»
У солистки группы «Винтаж» обнаружили раздвоение личности
Режиссер «Дылды» рассказал о проблемах молодежи на Северном Кавказе
Бари Алибасов очнулся без памяти
Самая дорогая картина в мире найдена на яхте
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это ******. Ваня, держись!»
Журналисты «Ленты.ру» выражают поддержку Ивану Голунову
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Суд вынес решение под крики «Свободу!» и «Иван невиновен!»
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
В работе Telegram произошел глобальный сбой
Участник шоу «Голос» найден мертвым
С пошутившего про Коран в туалете Мэддисона сняли судимость
Все материалы
Ценности
Ани ЛоракШумный протест и длинные косы
Самые властные и привлекательные женщины Украины
Под каблуком
Женщин по всему миру заставляют носить шпильки. Кто это придумал?
«В церковь они ходят в мини-юбках и декольте»
Мат, откровенные наряды и религиозность: как живут женщины на Балканах
Ким Кардашьян впервые показала лицо младшего ребенка
Раскрыто тайное значение подарка принца Гарри Меган Маркл
Золотой телефон с гербом России посвятили российским журналистам
Тучный манекен в магазине спортивной одежды разозлил покупателей
Все материалы
Путешествия
Мертвый сезон
Десятки альпинистов погибают в попытке покорить Эверест. Всему виной жажда наживы
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Что ты здесь делаешь, идиот?!»
Россиянин познал все ужасы путешествия по Африке, но это его не остановило
Раскрыты опасности долгого перелета
Половина авиалайнеров в России оказались в группе риска
Алтайский курорт признали лучшим в России
Названы самые популярные у россиян страны для отпуска
Все материалы
Из жизни
«Здесь не привыкли жаловаться, как в России»
История россиянки о жизни в Швейцарии
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Рэймонд ВаннивенховенСтарина Рэй
Кровожадного убийцу искали 43 года. Им оказался добродушный пенсионер
Мужчина прогулялся с «самой большой кошкой в мире» и попал на видео
Таксист из-за денег разыграл сердечный приступ и лишился работы
Мальчик растолстел в полтора раза ради спасения отца
Мать ослушалась врачей и спасла жизнь «сонному» ребенку
Все материалы
Тест-драйв Haval F7
Знакомимся с первым российским кроссовером китайской марки
Самые продаваемые автомобили России
25 самых популярных моделей мая
Лидер мнений
Первая встреча с обновленным Mercedes-Benz GLC: что изменилось после рестайлинга
Теплый ламповый дизельпанк
Иллюстратор рисует СССР «с человечекским лицом»
АвтоВАЗ нашел объяснение гудящей «механике» на Lada Granta
Aston Martin показал свой самый дорогой новый автомобиль
Вседорожный Kia Ceed получит цифровую приборку
Все материалы
Дом
Время, назад
Фотограф ищет осколки Советского Союза в современных городах
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
«У меня было около пятидесяти кредитов»
Россиянин влез в долги и обанкротился. Как ему удалось сохранить квартиру?
Россиян защитят от кибермошенничества с жильем
Квартиру в московской «сталинке» украли через интернет
В России рекордно выросла ипотека
В России стали меньше строить
Все материалы