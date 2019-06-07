Кремль увидел шанс на встречу Путина и Трампа в Японии

В Кремле допускают возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует «Интерфакс» в пятницу, 7 июня.

Песков утвердительно ответил на вопрос о том, если ли шанс на встречу с учетом того, что времени для согласования деталей осталось мало. «Шанс есть на что угодно», — добавил он.

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