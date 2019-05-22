Россия анонсировала разговор Трампа и Путина

Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, по-видимому, состоятся на саммите «Большой двадцатки» в японском городе Осака. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, его слова передает РИА Новости.

«Такая возможность есть (...) И, видимо, разговор так или иначе состоится», — заявил Рябков. Но добавил, что конкретных предложений по поводу встречи от Вашингтона пока не поступало.

15 мая Путин заверил, что готов к переговорам с Трампом в любом месте.

О возможной встрече стало известно 13 мая. По данным СМИ, инициатива исходила от властей США.

В начале мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Президенты обсудили вопрос контроля над ядерным вооружением, «российское вмешательство», а также положение дел в Венесуэле, Украине и Китае.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года. Во время него Путин также встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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