Трамп заявил о жесткой политике в отношении России

Президент США Дональд Трамп заявил, что проводит жесткую политику в отношении России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

Материалы по теме «Русский — это угроза» Кто сделал Америку главным врагом России

Американский лидер, отвечая на вопрос, согласен ли он с мнением о том, что его считают «марионеткой [президента России Владимира] Путина», отметил, что еще никто не относился к российской стороне «жестче». «Я думаю, Путин будет первым, кто скажет, что ему было бы намного проще с Хиллари Клинтон в качестве президента, чем с Трампом», — подчеркнул глава Соединенных Штатов.

Ранее Путин выразил надежду, что отношения Москвы и Вашингтона будут восстановлены. 13 мая источник, близкий к Госдепартаменту, сообщил, что США запросили у России переговоры на высшем уровне.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



