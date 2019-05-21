Названа возможная тема переговоров Путина и Трампа в Японии

Президент России Владимир Путин на саммите G20 в Японии может обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом вопросы энергобезопасности Европы, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС во вторник, 21 мая.

Песков подчеркнул, что встреча двух лидеров на этой международной площадке окончательно не согласована. По его словам, конкретных действий для организации переговоров не предпринималось.

19 мая пресс-секретарь российского лидера заявил, что инициатива о проведении встречи должна исходить от американской стороны, поскольку по ее инициативе уже отменяли встречу президентов менее чем за сутки.

15 мая Путин заверил, что готов к переговорам с Трампом в любом месте.

О возможной встрече стало известно 13 мая. По данным СМИ, инициатива исходила от властей США.

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