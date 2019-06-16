Песков рассказал о быстрой подготовке встречи Путина и Трампа

В случае необходимости встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите «Группы двадцати» (G20) в Японии может быть подготовлена очень быстро. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, переговоры могут быть организованы командами глав государств даже непосредственно перед началом саммита.

В то же время Трамп, говоря о встрече, вероятнее всего имел в виду контакты «на ногах» во время G20, отметил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Пресс-секретарь добавил, что таким образом обсудить «тот объем вопросов, (...) который действительно стоит на повестке дня» не получится.

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Саммит «Большой двадцатки» пройдет в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года. В ходе него Путин планирует встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

12 июня Трамп объявил, что планирует встретиться с Путиным в рамках саммита G20. До этого в российском МИД отмечали, что Вашингтон не направлял Москве четких сигналов о переговорах лидеров двух стран.

Президенты России и США должны были провести переговоры в ходе саммита G20 в Аргентине, который прошел 31 ноября — 1 декабря 2018 года. Однако Трамп отменил встречу с Путиным, сославшись на инцидент в Керченском проливе. В Москве такой шаг объяснили внутриполитическими причинами.

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