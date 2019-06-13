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Путин рассказал о деградации отношений России и США

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Дональд Трамп и Владимир Путин

Отношения между Москвой и Вашингтоном становятся все хуже. Это констатировал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир».

«Отношения деградируют, становятся все хуже и хуже», — сказал он, пояснив, что за последние годы США приняли несколько десятков решений, связанных с санкциями.

Российский лидер выразил надежду, что после саммита G20 в японской Осаке Россия и США смогут найти конструктивные решения для сотрудничества в экономике. «Мы очень рассчитываем, что здравый смысл в конце концов восторжествует», —резюмировал он.

12 июня замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что отношения России и США стали хуже, чем во времена холодной войны. По его словам, в худшие годы противостояния противники могли предвидеть, как будут развиваться их отношения, однако сейчас их изменения стали непредсказуемыми.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным в рамках «Большой двадцатки». При этом в Кремле отметили, что пока не получали от Вашингтона подтверждения планов встречи. Саммит запланирован на 28-29 июня.

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