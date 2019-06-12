Отношения России и США признали худшими за всю историю

Отношения России и США стали хуже, чем во времена холодной войны. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью The Wall Street Journal.

Он указал, что Москва и Вашингтон находятся «в точке, которая гораздо, гораздо ниже, чем когда-либо». По его словам, в худшие годы противостояния противники могли предвидеть, как будут развиваться их отношения, однако сейчас их изменения стали непредсказуемыми.

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Рябков отметил, что улучшить отношения между государствами помогут меры укрепления доверия, например, прекращение практики взаимной высылки дипломатов и закрытия дипмиссий. Российская сторона верит в прогресс взаимоотношений, заверил он, однако в них «нет места чуду».

11 июня Рябков заявил, что США пытаются свести на нет диалог по стратегическим вооружениям и внушить всем то, во что поверили сами. По его мнению, в Вашингтоне пытаются найти технологические решения политических проблем, что не способствует диалогу между странами и обнуляет его.

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