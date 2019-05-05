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МИД рассказал о первоочередных задачах для России и США

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Сергей Рябков

Россия и США в качестве первоочередной задачи должны сосредоточиться на продлении действующего Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), считает замглавы МИД России Сергей Рябков, передает в воскресенье, 5 мая, РИА Новости.

По его словам, для этого необходимо решить проблемы с искусственным выведением Вашингтоном значительной части стратегических носителей. Рябков подчеркнул, что «эти проблемы решить можно, понятно, как это можно сделать».

«Затем следует продлить договор для того, чтобы получить определенный запас времени, определенный временной диапазон для обсуждения того, что делать дальше», — заключил собеседник агентства.

3 мая американский президент Дональд Трамп поговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры стран обсудили, в частности, возможность продления СНВ-3 и заключения аналогичного соглашения между США, Россией и Китаем.

В апреле телеканал CNN со ссылкой на анонимных представителей администрации США сообщал, что Трамп стремится заключить новую «грандиозную ядерную сделку». Отмечалось, что, по мнению американского лидера, контроль над вооружениями должен распространяться на Россию и Китай и «все [их] оружие, все боеголовки, все ракеты». Однако в статье подчеркивалось, что Пекин давно заявляет, что не будет участвовать в соглашениях со странами, имеющими гораздо большие ядерные запасы.

Согласно СНВ-3, который обязывает стороны сокращать ядерный арсенал, к 5 февраля 2018 года у США и России должно было остаться не более 1550 боеголовок. Действие договора заканчивается в 2021 году.

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