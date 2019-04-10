США пожелали продлить договор СНВ-3

Договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) должен быть продлен, если удастся выработать приемлемый вариант. Об этом, выступая в сенате, заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости.

По его словам, стороны находятся «в самом начале обсуждения о продлении договора», и президент США Дональд Трамп настроен добиться надежного соглашения. Если договор будет продлен, то нужно удостовериться, что он учитывает текущее состояние технологий и включает в себя новые разработки, которые могут быть важнее ядерного вооружения.

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Кроме того, отметил госсекретарь, в обновленном договоре должны быть соответствующие новым технологиям процедуры, подтверждающие его соблюдение обеими сторонами. Он добавил, что, в отличие от Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), СНВ «по большей части соблюдается».

СНВ-3 — договор, обязывающий Россию и США сокращать свой ядерный арсенал. Страны подписали его в 2010 году. По его условиям, к 5 февраля 2018 года у обоих государств должно было остаться не более 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет, размещенных на подводных лодках, и стратегических бомбардировщиков, а также не более 1550 боеголовок и 800 или меньше пусковых установок. Действие договора заканчивается в 2021 году.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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