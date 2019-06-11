Россия решила защититься от НАТО любыми средствами

Россия намерена защищать свою безопасность всеми доступными средствами. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что Россия предлагала выстраивать общеевропейскую безопасность как раньше — «поверх барьеров и разделительных линий», но такой проект отвергли. В итоге сейчас страны НАТО открыто говорят, что неделимость безопасности может касаться только самого альянса.

В этой связи Рябков считает, что «былого энтузиазма и стремления смотреть на жизнь через розовые очки, верить в лучшее, мы не найдем нигде, в том числе и в Москве». И именно поэтому Россия будет заботиться о своей безопасности любыми средствами, добавил он.

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Рябков также заявил, что США пытаются свести на нет диалог по стратегическим вооружениям и внушить всем то, во что поверили сами.

10 июня сообщалось, что корабли, морская авиация и береговые ракетные комплексы «Бастион» вышли на дежурство в Балтийском море в связи с учениями НАТО «Балтопс-2019».

В тот же день представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что учения в Балтике не направлены против третьих стран, хотя ситуация в области безопасности в регионе деградировала после присоединения Крыма к России.

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