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Россия решила защититься от НАТО любыми средствами

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Россия намерена защищать свою безопасность всеми доступными средствами. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что Россия предлагала выстраивать общеевропейскую безопасность как раньше — «поверх барьеров и разделительных линий», но такой проект отвергли. В итоге сейчас страны НАТО открыто говорят, что неделимость безопасности может касаться только самого альянса.

В этой связи Рябков считает, что «былого энтузиазма и стремления смотреть на жизнь через розовые очки, верить в лучшее, мы не найдем нигде, в том числе и в Москве». И именно поэтому Россия будет заботиться о своей безопасности любыми средствами, добавил он.

Рябков также заявил, что США пытаются свести на нет диалог по стратегическим вооружениям и внушить всем то, во что поверили сами.

10 июня сообщалось, что корабли, морская авиация и береговые ракетные комплексы «Бастион» вышли на дежурство в Балтийском море в связи с учениями НАТО «Балтопс-2019».

В тот же день представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что учения в Балтике не направлены против третьих стран, хотя ситуация в области безопасности в регионе деградировала после присоединения Крыма к России.

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