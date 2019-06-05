Названо вероятное место начала конфликта США и России

Вооруженный конфликт России и США, вероятнее всего, начнется на Украине. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости почетный профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберт Легвольд.

По его словам, опасность вооруженного конфликта действительно существует, однако произойти он может не в Сирии или на Ближнем Востоке, а на европейской территории. Эксперт считает, что столкновения при таком раскладе ожидать можно «в границах Украины, или же случится новый кризис, скажем, в Белоруссии или в одном из других регионов между НАТО и Россией».

Легвольд отметил, что после украинского кризиса США и Россия вступили в холодную войну, которая сильно отличается от предыдущей. Так, если раньше экономические связи поддерживались, то теперь стороны активно давят друг на друга в этой сфере.

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Он также пояснил, что сторонам нужно повышать доверие, и Москве сделать это гораздо сложнее. Связывает профессор это с тем, что у американцев есть три определяющие политику силы: президент, Конгресс и различные ведомства, в том числе Госдепартамент и Пентагон.

22 мая сообщалось, что в американском Конгрессе захотели направить не менее 280 миллионов долларов на противодействие Москве. Указывалось, что средства должны пойти на укрепление демократии в России и соседних с ней странах.

В марте стало известно, что Госдепартамент США в 2020 году потратит 661 миллион долларов на противодействие российскому влиянию.

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