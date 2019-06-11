Наука и техника
 
В поддержку Ивана Голунова
Последние новости
На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных
Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Российских баскетболистов обокрали во время матча
Адвокат Голунова рассказал об отсутствии его отпечатков на изъятых вещах
Россиянин затеял ремонт и нашел тайник с оружием
Вратарь пропустил автогол после «ужасной» ошибки
Генпрокуратура проверит дело журналиста Голунова
Алтайский курорт признали лучшим в России
Вертолет врезался в небоскреб в центре Нью-Йорка
Новости партнеров

В Индии испугались России из-за С-400

Перейти в «Мою Ленту»

Индия, несмотря на давление США, купит российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, в противном случае «русские будут раздражены», а отказ Дели от сделки с Москвой вызовет «серьезные последствия», пишет The Print.

«Помните, что речь идет не только о российских истребителях и системе ПВО [противовоздушной обороны]. Во многих областях, таких как ядерный сектор, россияне являются нашим единственным источником. Они играют большую роль и в программе атомных подводных лодок. Это также повлияет на нефтяной бизнес и отношения в других областях», — сказал источник издания.

В июне в инфографике РИА Новости, посвященной российскому оружию, отмечалось, что ЗРК С-400 способен поражать девять типов целей, семь из которых являются американскими.

В мае moneycontrol.com сообщило, что Индия приобретает российские системы С-400 из-за того, что аналогичное оружие имеет Китай.

Контракт между Россией и Индией, заключенный в октябре 2018 года на общую сумму 5,43 миллиарда долларов, предусматривает поставку пяти полков С-400. Ранее соглашения о поставке таких ЗРК Москва заключила с КНР и Турцией.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
India to stick to its guns, firm on Russian S-400 deal despite US pressure to back out
Cистему ПВО Ирана показали в действии
Российские С-400 назвали «кошмаром для НАТО»
В России назвали главную особенность С-400
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0310 июня

«Везде мерещились интриги и заговоры»

Кто стал последней жертвой карательной машины Сталина?
13:2210 июня

У Су-57 нашли «новое направление»

15:11 9 июня

Секретный сверхэкономичный самолет подготовили к первому полету

17:1110 июня

Названы новые опасные для жизни продукты

Наука и техника00:01 6 июня

Спускают на землю

США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
15:1610 июня

Су-57 помешал Су-35

16:46 8 июня

Робота «Федора» уменьшили перед полетом на МКС

14:3410 июня

ВМФ и ОСК поспорили из-за «Адмирала Кузнецова»

Наука и техника00:02 8 июня

Дивный новый мир

Что станет с Россией при наступлении глобальной катастрофы
11:0210 июня

Японский F-35A утонул из-за «потери ориентации в пространстве»

15:18 8 июня

Рогозин отказался брать Маска на работу в «Роскосмос»

12:0810 июня

Cистему ПВО Ирана показали в действии

Россия
«Что ты за мать! Жила бы с детьми в Дагестане!»
История дагестанки, которая пережила похищение, насильственный брак и потерю детей
«Святой он или нет — жизнь покажет»
Как погибший спецназовец ГРУ стал героем для ополченцев Донбасса, байкеров и скинов
Иван Голунов«Натянуть показания, усилить симптомы, пойти на хитрость»
Что российские врачи думают о деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова
Медведев осмотрел Большой адронный коллайдер и вдохновился
Стала известна реакция Путина на дело Голунова
Россиянин вылетел из окна квартиры из-за взрыва и выжил
Врио главы Челябинской области напророчили победу в первом туре
Все материалы
Мир
«Честно говоря, я даже плакать не могла»
Этих людей освободили от террористов. Но их страдания продолжились
Польша захотела получить F-35 вместо Турции
Россия рассказала о провале плана Кучмы
Посольства США вывесили запрещенные Трампом флаги ЛГБТ
Американский посол в России захотел домой
Европейские страны забрали детей-сирот из «Исламского государства»
Стало известно об очередном массовом убийстве в Мали
Все материалы
Бывший СССР
Лагерь турок-месхетинцев«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»
30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Глава украинского Минздрава предрекла Зеленскому ботулизм и атеросклероз
Порошенко оставил украинскую армию без «Оплотов»
Команда Зеленского потребовала репрессий против летавшего в Москву оппозиционера
Украинскую школьницу не пустили на выпускной из-за «неправильной веры»
Зеленский захотел уволить всех украинских губернаторов
Все материалы
Экономика
Тайные советники
Обман на миллиарды и торговля секретными данными. Как консалтинг ведет бизнес к краху
Си Цзиньпин и Владимир Путин«Make market great again»
Сближение России и Китая противостоит политике санкций и недобросовестной конкуренции
«Они не научились обращаться с деньгами»
Немцы погрязли в долгах. В кредитное рабство попали молодые и старики
В России собрались внедрять систему автоматического выявления бедных
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами
Названы самые востребованные профессии России
Россия настроилась на обвал цен на нефть до 30 долларов
Все материалы
Силовые структуры
Сумеречная зона
Маньяки, каннибалы, террористы: где спрятана самая мрачная колония России
Синдром истребителя
Новые подробности расследования катастрофы SSJ-100 в Шереметьево: что подвело пилотов?
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Полковника Захарченко посадили и лишили звания
Подозреваемый в убийстве мастера спорта в Москве рассказал подробности драки
Телефонные террористы «заминировали» дом певца Газманова
Журналиста Голунова назвали образцовым арестантом
Все материалы
Наука и техника
«Везде мерещились интриги и заговоры»
Кто стал последней жертвой карательной машины Сталина?
Спускают на землю
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
Дивный новый мир
Что станет с Россией при наступлении глобальной катастрофы
У Су-57 нашли «новое направление»
Названы новые опасные для жизни продукты
Су-57 помешал Су-35
ВМФ и ОСК поспорили из-за «Адмирала Кузнецова»
Все материалы
Спорт
«Он взял нож обеими руками и вонзил ей в спину»
Лучшую теннисистку мира едва не убили в разгар матча. Это покушение сломало ей жизнь
Вратарь пропустил автогол после «ужасной» ошибки
Российских баскетболистов обокрали во время матча
Возможному исключению России из Лиги чемпионов дали объяснение
Дональд Серроне«Врачи вытянули мои кишки, как садовый шланг»
Этот ковбой даст фору любому бойцу в UFC. Он победил даже смерть
Головин ответил на шутку чемпиона мира об отсутствии голов в матче с Сан-Марино
Променявшего США на Россию олимпийского чемпиона лишили соревнований
Все материалы
Культура
«Когда общался с промоутерами, они прятали глаза...»
Андрей Макаревич об отмене концертов, травле и 50 годах «Машины времени»
Дуэт «Nonotak»«Эти звуки никогда раньше не слышали»
Дуэт из Парижа создает головокружительные иллюзии и искажает пространство
Неубиваемые
Эти изобретения принесли СССР миллионы, но их создатели ютились в коммуналках
Егор Крид решил обменять Gelandewagen на лайки
Селин Дион остановила концерт из-за естественных нужд зрителя
Шнуров в стихах поддержал журналиста Голунова
Участник групп Angra и Shaman умер от сердечного приступа
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это ******. Ваня, держись!»
Журналисты «Ленты.ру» выражают поддержку Ивану Голунову
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Суд вынес решение под крики «Свободу!» и «Иван невиновен!»
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Бывший сотрудник ФСКН перечислил главные несостыковки в деле журналиста Голунова
Федеральные телеканалы вступились за Голунова
Прокуратура и МВД занялись проверкой дела журналиста Голунова
Неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Все материалы
Ценности
«В церковь они ходят в мини-юбках и декольте»
Мат, откровенные наряды и религиозность: как живут женщины на Балканах
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
Под каблуком
Женщин по всему миру заставляют носить шпильки. Кто это придумал?
Назван самый «залайканный» человек в Instagram
Самую молодую миллиардершу в мире раскритиковали за эксперименты с фигурой
Кейт Миддлтон нарядила сына в костюм 33-летней давности
Ким Кардашьян вышла на публику в облегающем топе без белья
Все материалы
Путешествия
Мертвый сезон
Десятки альпинистов погибают в попытке покорить Эверест. Всему виной жажда наживы
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Что ты здесь делаешь, идиот?!»
Россиянин познал все ужасы путешествия по Африке, но это его не остановило
Алтайский курорт признали лучшим в России
Оставленные на кресле самолета грязные трусы вывели из себя пассажирку
Дети отдохнули в пятизвездочном отеле и оказались в больнице с инфекцией
Пенсионерка в розовой пижаме выпала за борт круизного лайнера и пропала
Все материалы
Из жизни
«Здесь не привыкли жаловаться, как в России»
История россиянки о жизни в Швейцарии
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Рэймонд ВаннивенховенСтарина Рэй
Кровожадного убийцу искали 43 года. Им оказался добродушный пенсионер
Хозяину запретили выгуливать прожорливую свинью по улицам города
Ингушский мальчик отжался 4445 раз и побил рекорд чеченского мальчика
Слепой альпинист впервые самостоятельно взошел на опасную скалу
Сотни голых женщин искупались в море ради борьбы с раком
Все материалы
Лидер мнений
Первая встреча с обновленным Mercedes-Benz GLC: что изменилось после рестайлинга
Самые продаваемые автомобили России
25 самых популярных моделей мая
Теплый ламповый дизельпанк
Иллюстратор рисует СССР «с человечекским лицом»
Деcять альтернатив BMW M8
От классических британских гран-туреров до шведско-китайских гибридов
Новый внедорожник УАЗа получит гибридные технологии Aurus
Слишком громкие машины будут штрафовать с помощью специальных камер
Газонокосилка Honda установила новый рекорд Гиннесса
Все материалы
Дом
Время, назад
Фотограф ищет осколки Советского Союза в современных городах
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
«У меня было около пятидесяти кредитов»
Россиянин влез в долги и обанкротился. Как ему удалось сохранить квартиру?
Россиянин затеял ремонт и нашел тайник с оружием
Определена стоимость всего жилья Москвы
Найдена самая дорогая квартира России
Петербургская недвижимость оказалась лучше московской
Все материалы