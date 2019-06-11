В Индии испугались России из-за С-400

Индия, несмотря на давление США, купит российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, в противном случае «русские будут раздражены», а отказ Дели от сделки с Москвой вызовет «серьезные последствия», пишет The Print.

«Помните, что речь идет не только о российских истребителях и системе ПВО [противовоздушной обороны]. Во многих областях, таких как ядерный сектор, россияне являются нашим единственным источником. Они играют большую роль и в программе атомных подводных лодок. Это также повлияет на нефтяной бизнес и отношения в других областях», — сказал источник издания.

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В июне в инфографике РИА Новости, посвященной российскому оружию, отмечалось, что ЗРК С-400 способен поражать девять типов целей, семь из которых являются американскими.

В мае moneycontrol.com сообщило, что Индия приобретает российские системы С-400 из-за того, что аналогичное оружие имеет Китай.

Контракт между Россией и Индией, заключенный в октябре 2018 года на общую сумму 5,43 миллиарда долларов, предусматривает поставку пяти полков С-400. Ранее соглашения о поставке таких ЗРК Москва заключила с КНР и Турцией.

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