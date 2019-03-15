В России назвали главную особенность С-400

Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» является фактором геополитического влияния, заявил «Звезде» военный эксперт Роман Романов.

«Особенность С-400 заключается не только в том, что это система ПВО. Это гарантия независимости и стабильности государства — вот, что такое С-400. Это комплекс, который позволяет перехватывать всю современную авиацию, но кроме авиации он накроет, например, и ракетные системы любого противника», — сказал Романов.

По его мнению, «если США, предположим, как главный мировой жандарм захотят разбомбить страну, которая владеет С-400, им придется очень сильно напрячься, поскольку их авиация будет абсолютно не прикрыта от действия этой системы».

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В марте в Швеции заявили, что Россия и СМИ завышают возможности С-400.

В феврале сообщалось, что ракеты 40Н6 комплекса С-400, попавшие вместе с грузовым кораблем «Никифор Бегичев» в шторм, могли утонуть.

В октябре 2018 года в России предположили, что системы С-400, купленные Китаем, позволят прикрыть подготовку к пуску батарей комплексов DF-21D.

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