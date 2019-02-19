Ракеты С-400 предложили поискать на дне Ла-Манша

Ракеты 40Н6 комплекса С-400, попавшие вместе с грузовым кораблем «Никифор Бегичев» в шторм, могли утонуть, пишет The Drive.

Американское издание отмечает, что судно, направлявшееся из России в Китай, 3 января 2018 года в районе пролива Ла-Манш столкнулось с «неопределенными проблемами» на палубе, где находились контейнеры с грузами. Через пару дней корабль Ocean Power, задействованный в транспортировке российской военной техники, также сменил курс в Балтийском море и развернулся в сторону России.

«Существует вероятность того, что груз не выдержал и упал с корабля. Балтийское и Северное моря, Ла-Манш хорошо известны экстремальной погодой и сильными волнениями моря. В 2009 году российское грузовое судно потеряло 1,5 тысячи тонн древесины в проливе», — пишет The Drive.

Издание допускает, что для спасения ракет 40Н6, которые могли оказаться на дне Ла-Манша, российская сторона могла организовать спасательную операцию. The Drive признает, что нет никаких видимых признаков того, что страна предпринимала какие-то усилия в подобном направлении, но не исключает, что операция поднятия груза с морского дна могла быть проведена незаметно с использованием подводной техники.

В противном случае, пишет The Drive, затонувшие контейнеры с ракетами могут стать «золотыми приисками для западных разведывательных служб».

В феврале генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что ракеты комплекса С-400 «Триумф», заказанные Китаем у России, но попавшие в шторм, уничтожены.

В январе Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела второй (заключительный) тест купленной у России системы С-400.

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В октябре 2018 года в России предположили, что системы С-400, купленные Китаем, позволят прикрыть подготовку к пуску батарей комплексов DF-21D.

В январе 2018 года стало известно, что судно, доставлявшее комплектующие для С-400 из России в Китай, попало в шторм.

КНР стала первым иностранным покупателем С-400 «Триумф». Всего Китай должен получить два полковых комплекта С-400, первый из которых стране передали в мае 2018 года.

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