Китай прекратил испытания С-400

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела второй тест купленной у России зенитной ракетной системы С-400, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

«Вторая тестовая стрельба С-400 состоялась в декабре прошлого года на китайском полигоне. Выпущенная огневой установкой системы одна ракета 48Н6Е поразила аэродинамическую мишень, летевшую на скорости более 600 метров в секунду», — сказал собеседник.

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По его словам, ракета поразила цель на предельной дальности (около 250 километров), и «на этом программа испытаний С-400 в Китае завершена».

В декабре 2018 года сообщалось, что НОАК провела первый тест купленной у России зенитной ракетной системы С-400.

В ноябре директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что экспортные С-400 дополняются «уникальными решениями».

КНР стала первым иностранным покупателем С-400 «Триумф». Всего Китай должен получить два полковых комплекта С-400, первый из которых стране передали в мае.

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