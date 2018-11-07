Экспортные С-400 дополнят «уникальными решениями»

Российские ЗРК С-400 по всем показателям превосходят зарубежные аналоги, предлагаемые странами-производителями на экспорт, заявил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

По мнению руководителя российской делегации на авиационной и оборонной выставке AirShow China 2018, которая с 6 по 11 ноября проходит в Чжухае (Китай), приобретение таких систем, как С-400, неминуемо «попадает в политический контекст», в связи с чем «на некоторые рынки вход для наших современных систем ПВО большой дальности закрыт».

Шугаев уверен, что американские системы ПВО проигрывают российским по техническим характеристикам. «Преимущество наших систем по дальности обнаружения и поражения целей, точности, скорости развертывания, возможностям противодействия различного рода средствам нападения и другим основным характеристикам существенно, а нередко и многократно», — считает директор ФСВТС.

Руководитель российской делегации добавил, что помимо ЗРК российские производители предлагают покупателям «уникальные комплексные решения», которые обеспечивают объединение систем различной дальности в единый контур ПВО.

Материалы по теме Гости с пушками У границ России идут крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны

В октябре заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что комплексы С-400 способны поражать цели, «еще не родившиеся сейчас, которые будут созданы в 2040-2050 годах».

В том же месяце официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что наряду с С-300 в Сирию доставлены комплекты автоматизированной системы управления силами и средствами ПВО «Поляна Д-4», которая обеспечивает эффективное управление боевыми действиями зенитной ракетной бригады или смешанной группировки войск ПВО, оснащенной системами С-300, «Тор», «Бук», «Панцирь-С» и «Тунгуска».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!