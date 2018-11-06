США перестанут бояться Россию из-за вымирания и обнищания ее населения

Россия в 2025-2035 годах вряд ли будет представлять для Соединенных Штатов такую же угрозу, как Китай, заявил в Дюкском университете (Северная Каролина) председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал КМП Джозеф Данфорд. Выступление самого высокопоставленного американского офицера перед студентами программы «Высшая американская стратегия», посвященной разработке вопросов национальной безопасности, транслировал информационный портал Пентагона DVIDS.

Причиной того, что США могут перестать воспринимать Россию в качестве угрозы, генерал назвал демографические и экономические факторы. «Там (в России — прим. «Ленты.ру») снижаются демографические и экономические показатели», — сказал Данфорд.

Генерал отметил, что, в отличие от России, у КНР больше возможностей для наращивания потенциала. «Думаю, следующие 20-30 лет надо рассматривать Китай как угрозу», — заключил Данфорд.

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В ноябре руководитель Центра международной безопасности, действительный член РАН Алексей Арбатов заявил, что Россия проигрывает в результате возможного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

В октябре гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов признал, что санкции оказывают влияние на предприятия ВПК России.

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