Китай испытал С-400

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела первый тест купленной у России зенитной ракетной системы С-400, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

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«Тестовые стрельбы состоялись в первой декаде декабря на китайском полигоне с одним из двух дивизионов С-400, приобретенных у России. Выпущенная огневой установкой системы ракета 48Н6Е поразила баллистическую мишень, летевшую на скорости три километра в секунду», — сказал собеседник.

По словам источника, цель поражена на предельной дальности (примерно 250 километров), а испытания проводились «в условиях постановки условным противником сильных помех».

КНР стала первым иностранным покупателем С-400 «Триумф». Всего Китай должен получить два полковых комплекта С-400, первый из которых страна приняла в мае.

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