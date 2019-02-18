Предназначенные для Китая ракеты С-400 уничтожены

Зенитные управляемые ракеты комплекса С-400 «Триумф», заказанные Китаем у России, но попавшие в шторм, уничтожены, передает «Интерфакс» заявление генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова.

«Должны были уже все поставить. К сожалению, произошла авария. Судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм. И были вынуждены все эти ракеты уничтожить»,— сказал глава госкорпорации.

В настоящее время производится замена уничтоженным ракетам.

В январе Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела второй (заключительный) тест купленной у России системы С-400.

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В октябре 2018 года в России предположили, что системы С-400, купленные Китаем у России, позволят прикрыть подготовку к пуску батарей комплексов DF-21D.

В январе 2018 года стало известно, что судно, доставлявшее комплектующие для С-400 из России в Китай, попало в шторм.

КНР стала первым иностранным покупателем С-400 «Триумф». Всего Китай должен получить два полковых комплекта С-400, первый из которых стране передали в мае 2018 года.

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