В Китае показали высокоскоростной поезд для России

В китайском сегменте интернета появились изображения высокоскоростного поезда для российских железных дорог. На концепцию проекта, разработанного компанией China South Locomotive & Rolling Stock совместно с австралийским дизайнерским бюро Fordyno, обратил внимание блог dambiev.

Китайская компания получила, в частности, контракт на строительство поездов K9795/K9796, которые должны курсировать между Урумчи (Китай) и Алма-Атой (Казахстан).

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В октябре 2018 года сообщалось, что Китай завершил строительство своей части первого железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское (Еврейская автономная область) — Тунцзян (северо-восточная китайская провинция Хэйлунцзян) через Амур.

В июне прошлого года стало известно, что проект высокоскоростной магистрали «Евразия» по маршруту Пекин — Москва — Берлин будет убыточным при рыночной кредитной ставке и доле привлеченного финансирования на уровне 60 процентов.

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