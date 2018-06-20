Китай признал убыточной магистраль через Россию в Европу

Проект высокоскоростной магистрали «Евразия» по маршруту Пекин — Москва — Берлин будет убыточным при рыночной кредитной ставке и доле привлеченного финансирования на уровне 60 процентов. Об этом в среду, 20 июня, пишет РБК со ссылкой на источники и материалы корпорации China Railway Eryuan Engineering Group (CREEC).

Уровень ставки превышает 5,75 процента — он был взят за основу для расчета финансовой модели. В РЖД заявили, что материалы CREEC «не являются финальными», отмечает агентство.

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Для реализации проекта важен консенсус между странами, по территориям которых пройдет маршрут магистрали, подчеркивает китайская компания. «Необходимо оказание сильной, в том числе политической поддержки со стороны правительства каждой из стран», — говорится в документе.​ В РЖД заявляют, что реализация проекта «Евразия» и его рентабельность для участников зависят от господдержки со стороны правительств стран — участниц проекта.

Затраты на «Евразию» CREEC оценивает в 9,8 триллиона рублей. Если строительство будет вестись при соотношении 40 на 60, где 40 процентов — собственный капитал проектной компании и 60 процентов — привлеченное финансирование, то внутренняя норма доходности проекта будет отрицательной с учетом стоимости заемных средств.

«Евразия» — проект высокоскоростной железнодорожной магистрали из Китая в Европу. Предполагается, что она пройдет по территории Германии, Польши, Белоруссии, России, Казахстана и Китая. Ее протяженность составит 9,5 тысячи километров.

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