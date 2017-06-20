Китайцы построят на Урале скоростную железную дорогу

Китайская корпорация China Railway Group на «Экспо-2017» в Харбине подписала с российской стороной меморандум о строительстве скоростной железнодорожной ветки Челябинск — Екатеринбург, пишет China Daily.

Инвестиции в проект, по предварительным оценкам, составят 2,5 миллиарда долларов.

Издание отмечает, что компания намерена построить высокоскоростную железнодорожную магистраль дорогу (ВСМ), соединяющую третий по величине город в стране, Екатеринбург, с Челябинском.

Проект строительства ВСМ предусматривает, что поезда по ней смогут двигаться со скоростью до 300 километров в час, путь от Челябинска до Екатеринбурга будет занимать чуть больше часа.

Железнодорожная ветка создается в рамках концепции «Экономический пояс Шелкового пути», включающей создание транспортного коридора Москва —

Пекин. Частью этой концепции также является высокоскоростная железная дорога Москва — Казань, которая будет строиться также при финансовой и технической поддержке КНР.

Общая стоимость оценивается в 1,26 триллиона рублей. Протяженность маршрута ВСМ Москва — Казань составит 770 километров, максимальная скорость движения — до 400 километров в час. Движение по ней планируется открыть в 2020 году.

