Стоимость ВСМ Москва — Казань проиндексировали на 200 миллиардов рублей

Стоимость строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань в настоящее время оценивается в один триллион 260 миллиардов рублей, сообщил ТАСС на Сочинском инвестиционном форуме первый вице-президент «Российских железных дорог» (РЖД) Александр Мишарин.

«Общая стоимость проекта не превышает той стоимости, которая была в обосновании инвестиций. Она была определена в один триллион 60 миллиардов рублей, а с учетом индексации в ценах соответствующих лет общая стоимость сегодня оценивается в триллион 260 миллиардов», — сказал он.

Мишарин уточнил, что более половины стоимости придется на финансирование с китайской стороны. Он также напомнил, что проектом интересуются европейцы, в том числе банки и инвестиционные фонды.

В ноябре 2016 года сообщалось, что немецкий консорциум предложил РЖД профинансировать строительство ВСМ Москва — Казань на сумму около 3,5 миллиарда евро, включая прямые инвестиции и кредитные ресурсы. В конце февраля 2016 года РЖД предложили поучаствовать в проекте японцам.

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Движение по скоростной дороге из Москвы в Казань планируется открыть в 2020 году. В 2018 году должен быть построен опытный полигон. В 2019 году планируется приступить к работам по сертификации подвижного состава для ВСМ.

Протяженность маршрута ВСМ Москва — Казань составит 770 километров, максимальная скорость движения — до 400 километров в час. Дорога пройдет по территории семи субъектов России, строительство будет осуществлять совместная российско-китайская компания. Китай готов покрыть значительную часть стоимости проекта, часть денег будет предоставлена в виде кредитов китайскими банками.

