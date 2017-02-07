Китай создаст для ВСМ Москва — Казань сверхскоростные поезда

Китай разработает и поставит к 2020 году для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань поезда, способные разгоняться до 400 километров в час. Об этом сообщила во вторник, 7 февраля, китайская газета China Daily.

На линии будут использоваться обычные составы, а не поезда на магнитной подушке. Для проверки работоспособности поездов китайские разработчики проведут их испытания на отдельном участке длиной 709 километров на высокоскоростной железнодорожной магистрали Пекин — Шэньян, рассказал научный сотрудник Института механики Академии наук Китая Ян Говэй.

Планируется, что технология будет отработана к 2019 году и, в перспективе, станет применяться не только на ВСМ Москва — Казань, но и на железных дорогах Китая. Сейчас в КНР эксплуатируются поезда со скоростью движения до 250 километров в час.

Материалы по теме Дорогой длинною Как в Китае построили высокоскоростное чудо света

В ноябре сообщалось, что немецкий консорциум предложил Российским железным дорогам (РЖД) профинансировать строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань на сумму около 3,5 миллиарда евро, включая прямые инвестиции и кредитные ресурсы. В конце февраля 2016 года РЖД предложили поучаствовать в проекте строительства первой российской ВСМ японцам.

Движение по скоростной дороге из Москвы в Казань планируется открыть в 2020 году. В 2018 году должен быть построен опытный полигон. В 2019 году планируется приступить к работам по сертификации подвижного состав для ВСМ. Начало работ по сооружению магистрали запланировано на январь 2017-го.

Стоимость ВСМ Москва — Казань оценивается в 1,07 триллиона рублей. Протяженность маршрута составит 770 километров, максимальная скорость движения — до 400 километров в час. Дорога пройдет по территории семи субъектов Российской Федерации, строительство будет осуществлять совместная российско-китайская компания. Китай готов инвестировать в проект примерно треть его стоимости, часть денег будет предоставлена в виде кредитов китайскими банками.