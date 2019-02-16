Гонки ФСО на «Кортежах» с мигалками сняли на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал на своем сайте видео соревнований водителей, проходящих на полигоне Федеральной службы охраны (ФСО) в Московской области.

В заездах задействованы два автомобиля семейства Aurus, также известного как проект «Кортеж». На кадрах видно, что одна из таких машин и на треке оснащена проблесковыми маячками.

Сообщается, что в соревнованиях, ежегодно проводящихся в феврале, участвуют 16 лучших водителей ФСО. В программе состязаний — «змейки», полицейский разворот и другие маневры.

В январе сообщалось об инциденте с одним из водителей ФСО в Москве, который отказался освободить выезд со двора. В отместку ему прокололи колесо, после чего сотрудник спецслужбы позвонил в полицию. На вызов приехали семь нарядов полиции, оперативники и спасатели. Несмотря на возмещение ущерба, было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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