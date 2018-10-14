Китай быстрее России закончил строительство своей части моста через Амур

Китай завершил строительство своей части первого железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское (Еврейская автономная область) — Тунцзян (северо-восточная китайская провинция Хэйлунцзян) через Амур. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Длина основной части моста с 20 пролетами составляет 2215 метров, большая часть его находится на территории КНР. Согласно договору, заключенному между странами в 2013 году, китайская сторона отвечает за постройку 1886 метров, то есть 17 пролетов. Россия строит оставшиеся три пролета. Работы по строительству моста начались в 2014 году.

Согласно проекту постройки моста, его пропускная способность составит порядка 21 миллиона тонн грузов в год. Китай инвестировал в строительство 2,642 миллиарда юаней.

Строительство пограничного мостового перехода через Амур также ведется в Благовещенском районе Амурской области. Работы начались в декабре 2016 года, объект должен быть завершен в течение трех лет. Мост объединит два берега реки, на которых стоит столица Приамурья и китайский город Хэйхэ.

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