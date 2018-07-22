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Мост между Россией и Китаем смыло

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amur.info

Международный мост через Амур в Китай, который строится в районе городов Благовещенск и Хэйхэ, смыло. Видеозапись происшествия опубликовало издание «Амур.info».

Из-за повышения уровня воды обрушились четыре пролета рабочего моста, а также утонул строительный кран.

«Убрать кран с временного моста не представилось возможным из-за резкого подъема воды. Людей, пострадавших в результате паводка, нет, так как заранее были выполнены мероприятия по их эвакуации с подтопляемых площадок», — сообщается на сайте правительства Амурской области.

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