Самолеты Boeing станут трансзвуковыми

Boeing успешно испытал складывающееся крыло, которое позволит самолетам, выпускаемым американской компанией, совершать перелеты на дальние расстояния на трансзвуковой скорости, пишет CNN.

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По данным американского телеканала, разработка позволит воздушному судну совершать перелеты на скорости около 0,8 числа Маха.

Подобные характеристики самолету обеспечивает увеличенный размах крыльев, поддерживаемых оптимизированной несущей конструкцией летательного аппарата. Разработка крыла велась Boeing совместно с НАСА в рамках проекта Subsonic Ultra Green Aircraft Research, предполагающего создание малошумного и экологичного самолета.

В январе стало известно, что создание композитного «черного крыла» для российского ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций США в отношении предприятий «Ростеха».

Год назад заместитель гендиректора Национального института авиационных технологий, руководитель научно-методического центра «Норма», доктор технических наук Василий Подколзин отмечал, что «черное крыло» МС-21 создается по западным технологиям из зарубежных углеволокна и полимерных связующих.

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