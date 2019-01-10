Наука и техника
 
Последние новости
Мужчина нашел в телефоне десятки огромных тараканов
Вор растерял украденное по дороге с места преступления
В мозге нашли причину курения и алкоголизма
Умер упомянутый на пресс-конференции Путина мальчик
За пропаганду наркотиков в сети предложили повышенные штрафы
Молодой человек отдал почку за iPhone и остался инвалидом
Украинский пограничник попытался съесть полученную взятку
Инженер раскрыл недостатки «Авангарда»
Трамп покинул встречу с демократами после единственного вопроса
Новости партнеров

США перекрыли поставки материалов для «российского самолета XXI века»

Перейти в «Мою Ленту»

Создание композитного «черного крыла» для самолета МС-21 оказалось под угрозой из санкций США в отношении АО «Аэрокомпозит» и АО «ОНПП "Технология" имени Ромашина» («Ростех»). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам собеседников изданий, ряд компонентов для композитов, использовавшихся для крыла и части киля, поставлялись из США и Японии, но недавно отгрузка прекратилась. Отмечается, что оставшийся запас композитов рассчитан на шесть самолетов. Эксперты считают, что теперь придется перейти либо на китайские композиты, которые в два раза толще и тяжелее, либо ждать, пока российские предприятия создадут что-то подобное.

Предполагается, что специализацию по выпуску необходимых материалов может освоить Елабужский завод композитных изделий или «композитный дивизион» «Росатома». При этом в обоих случаях потребуются опытно-конструкторские работы, которые задержат старт производства самолетов.

В «Ростатоме» не прокомментировали ситуацию, а представители «Ростеха» назвали проблему надуманной. По их словам, есть надежные зарубежные поставщики композитов и собственные разработки.

МС-21 станет первые среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России. Одно из его преимущество — композитное крыло, которое повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона. Счетная палата оценивала проект в 438 миллиардов рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Санкции махнули «черным крылом»
МС-21 и Sukhoi Superjet 100 получат «революционные уши»
«Российский самолет XXI века» увяз в узлах
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:02 8 января

Свернули не туда

Весь мир до сих пор верит открытиям этих ученых. Но они ошибались
07:35Сегодня

В мозге нашли причину курения и алкоголизма

11:54 5 января

Россия испытала «Удава»

04:04Сегодня

Физики приблизились к созданию искусственной звезды

Наука и техника00:02 2 января

Уходят с орбиты

Россия надеется на космическое наследие СССР. Американцы уже на шаг впереди
03:56Сегодня

Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере

17:28 4 января

Раскрыты технические характеристики ядерного «Посейдона»

20:54 9 января

Умный вибратор сочли аморальным и лишили награды за инновационность

Наука и техника00:0112 ноября 2018

«России требовалось продержаться полгода»

Эту войну с немцами тоже называли Отечественной, но потом о ней забыли
03:10Сегодня

Инженер раскрыл недостатки «Авангарда»

04:1228 декабря 2018

Гиперзвуковой «Авангард» оказался трехблочным

19:20 9 января

Российские военные нашли способ проводить спецоперации на дне

Россия
«Постправда сейчас. Балаган и цирк»
Почему российские чиновники делают глупости? Отвечает «Беспощадный пиарщик»
Как и чем живет Россия
Что нужно знать о стране и ее жителях в 2018 году
Виктор Ильич Френкель«Вешают лапшу на уши. Зачем все это мне?»
Чем жила страна от Сталина до наших дней – рассказывает очевидец
Россиянка потребовала у МВД возместить изнасилование и убийство 12-летней дочери
«Ребенок и муж повисли между этажами»
Истории людей, переживших взрыв дома в Магнитогорске
Приехавшие на место ДТП врачи скорой помощи попали в ДТП
Умер упомянутый на пресс-конференции Путина мальчик
Все материалы
Мир
Феминистки в степи
В этой стране женщины свободны, богаты и образованны. Почему же они страдают?
Перевоплощение в русскую мафию помогло ФБР прослушивать мексиканского барона
Баскетбольный дипломат
Он пил и бил жену. Но подружился с Северной Кореей и спас мир от ядерной войны
Эрдоган объявил войну пакетам из пластика
Ким Чен Ын пообещал постараться на встрече с Трампом
Будет худо
За чем следить, чего ждать и чего бояться в 2019 году
Трамп покинул встречу с демократами после единственного вопроса
Все материалы
Бывший СССР
Бархатная проституция
Армянская революция изменила многое. Только не индустрию секса
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Агенты Иеговы
Кровавые пасторы и марионетки Запада. За что преследуют христиан в бывшем СССР
Украинский пограничник попытался съесть полученную взятку
Ливонский орден в битве на Чудском озереАгент князя московского
Как рыцарь-шпион спас от разгрома войско Ивана III
Украина отказалась от российских наблюдателей на выборах
Назван беспроигрышный для Украины вариант поведения в Керченском проливе
Все материалы
Экономика
Дорого хрустят
Бумажные деньги в России ввели ради войны. Они едва не уничтожили ее экономику
Погода придет на помощь «Газпрому»
Россия накупила юани, иены и евро
Нефть воскресла
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска к «Газпрому»
Город нового времени
Или — как очень бюджетно слетать в Голландию
Великобритания решила потеснить доллар
Все материалы
Силовые структуры
Чертовщина какая-то
Российские следователи вспоминают мистические истории, поставившие их в тупик
Веня ЖитомирскийДважды лжегерой Советского Союза
Он обманывал даже министров и разбогател, рассказывая о своих «подвигах»
За гранью закона
Жестокие преступления и громкие процессы 2018 года
Бывший полицейский пять лет обманывал владелицу борделей
ФСИН начала проверку из-за смерти в колонии осужденного генерал-майора
Шествие россиян за гробом криминального авторитета попало на видео
Россияне пошли под суд за воспитание ребенка электрошокером
Все материалы
Наука и техника
Свернули не туда
Весь мир до сих пор верит открытиям этих ученых. Но они ошибались
Уходят с орбиты
Россия надеется на космическое наследие СССР. Американцы уже на шаг впереди
Поделили на атомы
Великие открытия и глобальные катастрофы на главных снимках года
В мозге нашли причину курения и алкоголизма
Физики приблизились к созданию искусственной звезды
Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере
Умный вибратор сочли аморальным и лишили награды за инновационность
Все материалы
Спорт
«Я не чувствую боли. На это нет времени»
Он был злодеем в рестлинге и избивал соперников в UFC. Теперь он хочет вернуться
Российский игрок НХЛ отреагировал на предложение о пожизненном запасе водки
UFC признала прием российского бойца лучшим в году
WADA прибыло в Россию
Лишенный медали Олимпиады за допинг россиянин остался без денег на суд
«Барселону» обвинили в наглости и оскорблении
Российский гонщик почти доехал до финиша и попал в страшную аварию
Все материалы
Культура
«Сталлоне рассказал, как не спустить карьеру в унитаз»
Главный чернокожий актер поколения о «Криде 2», экшене и русском сопернике
«В концлагере побежали мурашки по коже»
Александр Петров о «Т-34», славе и проекте мечты
Названа причина блокировки клипа Хаски
Брат Кевина Спейси сравнил актера с отцом-растлителем
Радио Гага
Байопик Queen, «Звезда родилась» и другие победители «Золотого глобуса-2019»
Дима Билан предложил ввести в России музыкальную цензуру
Что смотреть в новом году
«Игра престолов», «Настоящий детектив» и «Уловка-22». Главные сериалы 2019 года
Все материалы
Интернет и СМИ
Пора вставать
Что происходило, пока Россия спала и поедала новогодние салаты
Высказывания украинского эксперта в эфире «России 1» проверят на нацизм
«Я видел своих друзей на земле, многие из них были мертвы»
Лучшие фотографы мира раскрывают тайны своих снимков
Хакера из «Шалтая-Болтая» досрочно освободили
Премьер-министра Австралии подняли на смех за «левые» кроссовки на обеих ногах
Умер писатель и ученый Николай Лисовой
Известный телеведущий признался в любви к юным азиаткам и опозорился
Все материалы
Ценности
Тело в шляпе
Снежный человек, клей на голове и другие безумия мировых дизайнеров
С вещами на выход
«Голые ноги» и костюм рабовладельца. Чем жена Трампа удивляет публику
Айшвария РайСвященная красота
Самые властные и привлекательные женщины Индии
Уродливым «туфлям-копытам» предрекли возвращение в моду
Затянут пояса
У людей все меньше денег на дорогую одежду и бриллианты. Страдают даже богачи
Проведенная в домашних условиях опасная процедура Кардашьян шокировала врачей
Украинка задала тренд на нелепые джинсы
Все материалы
Путешествия
«Каждая обезьяна оценивает тебя с ног до головы»
Идеальные мужья и горы из «Аватара». Необычный Китай глазами россиянина
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
«Я буду баснословно богат»
Россиянин прошел тропой испанских завоевателей и выжил
Обезглавившие скандинавок террористы пощадили британца из-за религии
Российскую авиакомпанию признали одной из самых пунктуальных в Европе
Умерла владелица культового отеля на Лазурном побережье
Минск назвали самым привлекательным городом для британских туристов
Все материалы
Из жизни
Кадр из фильма «Американский жиголо»Отец-молодец
Он бросил семью и пропал на 50 лет. Теперь за его смерть заплатят дети
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Раскидало
Они прославились на весь мир безумными поступками. Что произошло с ними дальше?
Мужчина нашел в телефоне десятки огромных тараканов
Молодой человек отдал почку за iPhone и остался инвалидом
Подросток десять дней бродяжничал в чужой стране из страха спросить дорогу
Самый богатый человек в истории решил развестись
Все материалы
В кресле с пледом
Секреты «Форсажа», Porsche из-за железного занавеса и другие лучшие истории года
Всё, что нужно знать о новом Mercedes-Benz CLA
Дополненная реальность, распознавание голоса и виртуальный фитнес-тренер
Самые ожидаемые автомобили 2019 года
Хит-парад наиболее интересных новинок, которые появятся в наступившем году
Лучшие тесты – 2018
Вспоминаем самые яркие автомобили уходящего года
Названы рублевые цены на самый мощный дизельный Mercedes-Benz GLE
В Индии сделали из Honda Accord копию Lamborghini Aventador
«Микрогелик» на базе Suzuki Jimny сравнили с настоящим G-Class
Все материалы
Дом
Имеют виды
Ради чего россияне сметают недвижимость в Молдове и на Карибах
Великое переселение
Готовы ли вы сменить квартиру и район? Непростой тест
«Я не наследник Ротшильдов — ем, что дают»
История приезжего, который пожертвовал всем ради квартиры в Москве
Невзрачные молодые люди заинтересовались элитными квартирами в Москве
Вставляет как никто
Реклама жилья, которую лучше не видеть. Это страшно
В России появится ипотека под пять процентов годовых
Названы причины предстоящего роста цен на жилье
Все материалы