«Российский самолет XXI века» спасут от санкций

Программа создания нового российского самолета МС-21 будет реализована. Об этом в четверг, 10 января, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Юрия Борисова.

Там подчеркнули, что правительству известны все детали ситуации. «Она на контроле», — заверили в аппарате вице-премьера, добавив, что на данный момент проекту ничто не угрожает.

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Ранее в четверг «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщил, что МС-21 может остаться без композитного «черного крыла» из-за санкций США в отношении АО «Аэрокомпозит» и АО «ОНПП "Технология" имени Ромашина» («Ростех»). Отмечалось, что отгрузка необходимых компонентов для крыла и части киля, которые поставлялись из США и Японии, прекратилась, а оставшегося запаса композитов хватит только на шесть авиалайнеров.

МС-21 станет первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России. Одно из его преимуществ — композитное крыло, которое повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона. Счетная палата оценила проект в 438 миллиардов рублей. Первый полет машина этого семейства совершила в мае 2017-го. Первые поставки лайнера запланированы на 2020 год.

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