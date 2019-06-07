В России перечислили все американские цели С-400

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» способен поражать девять типов целей, семь из которых являются американскими, следует из посвященной российскому оружию инфографике РИА Новости.

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В материале агентства отмечается, что С-400 «Триумф» может уничтожить самолеты стратегической авиации (тяжелый бомбардировщик-ракетоносец B-52 Stratofortress, сверхзвуковой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности B-1 Lancer и двухместный бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности F-111 Aardvark), самолеты радиоэлектронной борьбы (самолет с крылом изменяемой стреловидности EF-111A Raven и палубный самолет EA-6 Prowler), высотный самолет-разведчик U-2 стратегического командования ВВС США, самолеты радиолокационного обнаружения (E-3 Sentry и E-2 Hawkeye), самолеты тактической авиации (F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-22 Raptor), малозаметные летательные аппараты (F-117 Night Hawk и B-2 Spirit) и стратегические крылатые ракеты (BGM-109 Tomahawk).

Также ЗРК, согласно инфографике, может уничтожать баллистические ракеты средней дальности и оперативно-тактические баллистические ракеты.

Там же отмечается, что комплекс, разработанный Научно-производственным объединением (НПО) «Алмаз», принят на вооружение в апреле 2007 года и способен поражать аэродинамические цели (например, самолеты, вертолеты и беспилотники), движущиеся со скоростью до 4,8 километра в секунду на дальности от трех до 250 километров и высоте от 10 метров до 27 километров.

В апреле немецкое издание Stern назвало С-400 «Триумф» «кошмаром для НАТО».

В 1983-1990 годы было произведено более 60 единиц F-117 Nighthawk, эксплуатация которых завершилась в апреле 2008 года. Тем не менее в марте текущего года появились неподтвержденные сведения, что данные самолеты участвовали в секретных воздушных ударах по Сирии в 2017 году.

В 1967-1982 годы было произведено более 500 единиц F-111. Их эксплуатация завершилась в декабре 2010 года.

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