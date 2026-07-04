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02:19, 4 июля 2026Бывший СССР

Путин призвал готовиться к одному шагу Киева

Путин: Киев может прибегнуть к диверсионно-террористическим действиям
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Вражеские силы могут пойти на диверсионно-террористические действия, чтобы попытаться аргументировать свою ложь о мнимых достижениях. К этим шагам нужном быть готовыми, заявил российский лидер Владимир Путин на фоне успешного взятия войсками ВС РФ Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Мы должны иметь в виду, что для подкрепления своих легенд и лжи, заявлений лживых противник может предпринять определенные действия диверсионно-террористического характера, предпринять вылазки», — подчеркнул Путин. Он добавил, что вылазки могут быть совершены с применением малых сил, но через медиа окажутся раздутыми и будут поданы с большой «помпой» пропагандистского характера.

К таким действиям Киев может прибегнуть, чтобы хоть каким образом оправдать свои тезисы о мнимых достижениях на фронте. Лидер страны призвал быть готовыми к этим шагам врага.

Вечером 3 июля стало известно о взятии под контроль Константиновки в ДНР. Как объяснил Владимир Путин, событие станет ключом к освобождению всей территории республики.

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