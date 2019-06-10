Cистему ПВО Ирана показали в действии

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Министерство обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран показало в действии систему противовоздушной обороны (ПВО) собственной разработки Khordad-15. Соответствующий ролик в Twitter опубликовало IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting).

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Как сообщил министр обороны Ирана Амир Хатами, представленная система ПВО предназначена для борьбы с беспилотниками (на расстоянии до 150 километров), в том числе малозаметными (на удалении — до 85 километров), и способна одновременно перехватывать до шести целей (в радиусе 45 километров).

Заявляемое время подготовки Khordad-15 к стрельбе, по словам главы военного ведомства, не превышает пяти минут, а в качестве зенитных управляемых ракет (ЗУР) использует Sayyad-3. Сама система ПВО, размещаемая на нескольких грузовиках, передана военным.

В мае директор по военно-техническому сотрудничеству ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в концерн «Алмаз-Антей») Игорь Иванов сообщил, что серийные поставки российским военным учебно-тренировочного комплекса «Адъютант», создающего сложную мишенную обстановку для систем ПВО, начнутся с 2020 года.

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