Раскрыта готовность C-500

Радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС), входящие в систему противовоздушной обороны (ПВО) C-500 «Прометей», прошли полигонные испытания и готовы к производству, сообщили «Известиям» источники в министерстве обороны.

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Газета отмечает, что последний этап испытаний радаров проходил на базе 185-го Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил в Астраханской области.

Как рассказал один из собеседников издания, на испытаниях отдельное внимание уделялось системной интеграции радарных систем С-500 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-СМ», которые в дальнейшем будут работать в связке. По мнению военного эксперта Антона Лаврова, в такой связке первые «будут отвечать за дальний радиус — уничтожать баллистические ракеты и самолеты», тогда как вторые «займутся в первую очередь беспилотными летательными аппаратами, которые активно используются в последнее время».

Также С-500 должен свободно взаимодействовать с С-300, С-350 и С-400.

В январе в американском журнале The National Interest заявили, что С-500 «Прометей» превосходит по своим тактико-техническим характеристикам возможности С-400 «Триумф», в связи с чем излишняя реклама первого может помешать продвижению на международном рынке второго.

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