Россия захотела продать Су-57

Россия планирует вывести истребители пятого поколения Су-57 на внешний рынок, заявил «Интерфаксу» вице-президент «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) по военно-техническому сотрудничеству Илья Тарасенко.

«Мы открыты для сотрудничества по данному проекту на взаимовыгодных условиях», — сказал менеджер.

По его словам, Россия также готова продолжить сотрудничество с Индией по программе FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft). Комментируя сообщения индийских СМИ о недовольстве местных военных истребителями четвертого поколения МиГ-29К, Тарасенко сказал, что ОАК не получала от зарубежных коллег «официальных обращений в подобной формулировке».

«В процессе эксплуатации любая техника требует сервиса, ремонта, поддержки — это рабочий процесс, который мы решаем в рамках послепродажного обслуживания нашей техники и поставок необходимых комплектующих для нее», — отметил Тарасенко.

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В феврале сообщалось, что ВВС Индии намерены приобрести у России 21 единицу МиГ-29. Ранее в том же месяце стало известно, что Индия попросила Россию обеспечить «более высокую надежность» истребителей МиГ-29К/КУБ.

В декабре 2018 года сообщалось, что в отказе Индии от поставок МиГ-29К виноват производитель (корпорация «МиГ»).

В апреле 2018 года сообщалось, что Индия приостановила сотрудничество с Россией по проекту FGFA, предполагающем создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.

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