ВВС США раскрыли тренировки с МиГ-17, МиГ-21 и МиГ-23

С 1978 по 1988 год 4477-я эскадрилья оценочных испытаний (известная как Red Eagles) ВВС США провела примерно 15 тысяч вылетов истребителей МиГ-17, МиГ-21 и МиГ-23, которые позволили познакомить около шести тысяч американских летчиков с советскими самолетами, говорится в документальном видео, опубликованном на странице авиабазы Неллис (Невада) в Facebook.

«Constant Peg (подразделение в составе Red Eagles — прим. «Ленты.ру») занимался обучением пилотов ВВС, ВМС и КПМ США тому, как летать и сражаться с настоящим советским самолетом», — приводит The National Interest слова начальника Constant Peg в 1979-1980 годах Эрла Хендерсона.

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Как говорится в фильме, отдельные элементы или самолеты МиГ-17, МиГ-21 и МиГ-23 американские военные получали, в частности, из Вьетнама, Израиля и Афганистана.

Американский журнал отмечает, что деятельность Constant Peg способствовала развитию технологий. «ЦРУ дало нам автомат сбрасывания дипольных отражателей и ИК-ловушек от [штурмовика Су-25] Frogfoot, сбитого в Афганистане. Мы отдали его ремонтникам, поскольку из него торчали провода. Четыре часа спустя они установили его на МиГ-21», — сказал начальник Constant Peg в 1985-1987 годах Джон Манкларк. Впоследствии это позволило усовершенствовать головку самонаведения американской управляемой ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder.

В апреле 2018 года в Task & Purpose написали, что американские малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II имеют «русскую ДНК».

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