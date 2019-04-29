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Россия выпала из пятерки стран с наибольшими военными расходами

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Оборонный бюджет России составил 61,4 миллиарда долларов, в результате чего страна расположилась на шестой строчке в мировом рейтинге по военным расходам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ).

Отмечается, что Россия впервые с 2006 года не оказалась в пятерке стран по тратам на оборону. В 2018 году Москва снизила военные расходы на 3,5 процента.

Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 миллиардов долларов соответственно). Также в пятерку вошли Саудовская Аравия, Индия и Франция.

В ноябре 2018 года армию России назвали сильнейшей в Европе. По оценке Business Insider, при оборонном бюджете в 47 миллиардов долларов российские войска насчитывают более 3,5 миллиона военных, а на вооружении состоят более 20 тысяч танков, почти 4 тысячи самолетов и более 350 кораблей.

В 2017 году сообщалось, что Россия планирует выделить на перевооружение армии и флота 19 триллионов рублей. При этом в итоговом варианте госпрограммы вооружений (ГПВ) на 2018-2027 годы приоритет отдается системам ядерного сдерживания, высокоточному оружию, а также поставкам вооружения и техники для сил общего назначения.

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