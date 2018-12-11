Кремль назвал недипломатичным заявление Помпео о «разбазаривании» денег

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуместным и недипломатичным заявление госсекретаря США Майка Помпео, который обвинил власти РФ и Венесуэлы в разбазаривании государственных денег и подавлении свободы в связи с отправкой в Каракас бомбардировщиков Ту-160. Об этом сообщает РБК.

«В данном случае, конечно, это весьма недипломатично слышать от государственного секретаря. Это достаточно серьезное обвинение», — ответил Песков.

«Мы считаем это абсолютно неуместным заявлением. Как мы знаем, со временем президент Соединенных Штатов дает оценку госсекретарям США. Может быть, такая оценка со временем последует и в отношении недипломатичных реплик господина Помпео», — добавил он.

10 декабря стало известно, что Россия направила в Венесуэлу два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военный транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный Ил-62. Помпео заявил, что правительства двух стран коррумпированы, разбазаривают госсредства и подавляют свободу, в то время как народ страдает.

В Кремле не согласились с утверждением о «разбазаривании средств». «Тем более делать такие заявления стране, на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку, наверное, не совсем уместно», — заметил Песков.

Ранее президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро договорились об оказании Каракасу финансовой помощи, поставке 600 тысяч тонн зерна и технической помощи в ремонте систем вооружения страны.

