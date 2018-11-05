Российскую армию назвали сильнейшей в Европе

Россия возглавила подготовленный изданием Business Insider рейтинг европейских государств с самой сильной армией. При его составлении учитывались такие параметры, как оборонный бюджет страны, а также численность военнослужащих и техники.

По данным издания, оборонный бюджет России оценивается в 47 миллиардов долларов. При этом российская армия насчитывает более 3,5 миллиона военных, а на ее вооружении состоят более 20 тысяч танков, почти 4 тысячи самолетов и более 350 кораблей.

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На второй строчке рейтинга оказалась Франция с бюджетом в 40 миллиардов долларов, 388 тысячами военнослужащих, более 1,2 тысячи самолетов, 406 танками и 118 кораблями. Третье место досталось Великобритании: ее военный бюджет эксперты издания оценили в 50 миллиардов долларов. При этом в стране насчитывается около 279 тысяч военнослужащих, более 800 самолетов, 227 танков и 76 кораблей.

В топ-10 также попали Турция, Германия, Италия, Испания, Польша, Греция и Украина. Последнее место в рейтинге заняла Бельгия, оборонный бюджет которой составляет чуть более пяти миллиардов долларов.

В декабре прошлого года стало известно, что Россия планирует выделить на перевооружение армии и флота 19 триллионов рублей. При этом в итоговом варианте госпрограммы вооружений (ГПВ) на 2018-2027 годы приоритет отдается системам ядерного сдерживания, высокоточному оружию, а также поставкам вооружения и техники для сил общего назначения.

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