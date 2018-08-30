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США перевооружатся из-за равной по силе России

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Территория США больше не является для их граждан надежным убежищем, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси. Об этом сообщает Military Times.

По его словам, сейчас, когда на мировой арене соревнуются великие державы, территория США больше не является неуязвимой. «Мы меняем наш подход к обеспечению безопасности, — сказал он. — Раньше мы думали, что окруженные океанами и дружественными странами на севере и на юге мы в безопасности, однако сейчас ситуация меняется, наши противники уже в состоянии добраться до нас».

По мнению О'Шонесси и министра обороны страны Джеймса Мэттиса, этими противниками являются Китай и Россия, пишет издание. «Нужно подходить к безопасности по-другому, не так как раньше (...) необходимо знать, как мы будем защищаться от равного по силе противника», — заявил генерал.

Он отметил, что хороший пример нового подхода к обороне — установка новых радаров с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) на истребители F-16. Новые устройства перехватывают крылатые ракеты, а также могут вычислять большее количество целей.

Как пишет издание, примером уязвимости Вашингтона перед Москвой стала разработка Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал».

В июле сообщалось, что в ближайшие годы российская армия получит в пользование новинки в области стратегического вооружения: высокоточное оружие и информационные системы.

1 марта во время оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о разработке новейших систем вооружения, которые способны преодолевать системы ПРО и ПВО. Речь шла, в частности, о стратегическом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке.

В декабре прошлого года стало известно, что Россия планирует выделить на перевооружение армии и флота 19 триллионов рублей. При этом в итоговом варианте госпрограммы вооружений (ГПВ) на 2018-2027 годы приоритет отдается системам ядерного сдерживания, высокоточному оружию, а также поставкам вооружения и техники для сил общего назначения.

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