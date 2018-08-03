Ученого из «Роскосмоса» обвинили в передаче Западу данных о «Кинжале»

Арестованный по делу о государственной измене научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт госкорпорации «Роскосмос») Виктор Кудрявцев обвиняется в передаче спецслужбам стран НАТО, в том числе США, секретных данных о гиперзвуковых технологиях для комплексов «Авангард» и «Кинжал», выяснил «Коммерсантъ». Об этих ракетных системах президент Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию в марте.

По информации газеты, следственное управление ФСБ на протяжении многих месяцев следило за 74-летним ученым. Источники сообщили, что Кудрявцев помимо работы в ЦНИИмаше курировал «гиперзвуковые проекты» в концерне «Алмаз-Антей» и «Объединенной ракетно-космической корпорации» (ОРКК).

«Нужную ему информацию ученый получал от самых различных специалистов, занимавшихся разработкой деталей двигателя и топлива для гиперзвуковых ракет, а его авторитет среди коллег был столь высоким, что для ознакомления с секретными данными специальная форма допуска ему и не требовалась», — пишет издание.

Российские спецслужбы считают, что ученый общался с западной разведкой под видом научного сотрудничества с бельгийским Фон Кармановским институтом гидродинамики, и передавал секретные технологии по электронной почте. Что именно содержалось в переписке, пока не разглашается.

Свою вину Кудрявцев отрицает и показаний не дает. Его адвокат утверждает, что тот более 20 лет не имел доступа к секретным данным. «Коммерсантъ» пишет, что мужчину могли заподозрить из-за того, что его дочь живет в Соединенных Штатах. Защита ученого уверена, что научного сотрудника арестовали по наводке осужденного за госизмену 76-летнего российского ученого Владимира Лапыгина, который был начальником Кудрявцева в ЦНИИмаше.

20 июля в ЦНИИмаш и ОРКК прошли обыски. Утром того же дня служба экономической безопасности ФСБ задержала Кудрявцева. В его доме, гараже, машине и на даче прошли следственные действия в присутствии понятых, имеющих вторую степень допуска к гостайне. Позднее обыски прошли в еще 20 местах — следствие полагало, что фигурантов дела может быть больше.

Об аресте ученого стало известно 22 июля, его дело засекречено, судебные заседания проходят в закрытом режиме.

В ФСБ считают, что в утечке секретной информации может быть причастно руководство предприятий. «Роскосмос» обещал оказать следствию всю необходимую помощь.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!