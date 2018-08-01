Пожилой ученый из «Роскосмоса» слал секретные данные по интернет-переписке

Научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт госкорпорации «Роскосмос») Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, передавал секретные данные по интернет-переписке. Об этом в среду, 1 августа, источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС.

«Секретные сведения, согласно материалам дела, были переданы по электронной переписке», — сказал источник.

Об аресте Кудрявцева сообщалось 22 июля — с ним в СИЗО «Лефортово» пообщались представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

По словам представителя ОНК Евгения Еникеева, о причастности Кудрявцева к делу «прямо никто не сказал», объяснив, что дело засекречено. В Лефортовском суде Москвы, где обычно рассматриваются дела о госизмене, не стали комментировать эту информацию, сославшись на секретность.

21 июля источник сообщал, что московские суды перестанут публиковать списки фигурантов уголовных дел о государственной измене и шпионаже, а все подобные дела будут помечаться грифом «совершенно секретно».

20 июля в ЦНИИмаш и «Объединенной ракетно-космической корпорации» (ОРКК) прошли обыски. В ФСБ считают, что работники этих предприятий передавали западным спецслужбам результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «совершенно секретно». Отмечалось, что научные работники могли этим заниматься по запросу руководства. «Роскосмос» заявил, что окажет следствию любую необходимую помощь.

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