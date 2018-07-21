Московские суды скроют подозреваемых в госизмене

Московские суды перестанут публиковать списки фигурантов уголовных дел о государственной измене и шпионаже. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 21 июля, со ссылкой на источник.
«На сайтах столичных судов теперь будут отсутствовать фамилии обвиняемых или подозреваемых, которым инкриминируется статья "госизмена" или "шпионаж"», — сказал собеседник агентства. По его словам, такие дела теперь будут помечаться грифом «совершенно секретно».
На настоящий момент на странице Лефортовского суда города Москвы в информации о делах по указанным статьям фамилии фигурантов отсутствуют, отмечает ТАСС.
Ранее 21 июля сообщалось, что глава подразделения «Роскосмоса» уволился после обысков по делу о госизмене.
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