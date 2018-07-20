Появились подробности найденной ФСБ утечки секретов из «Роскосмоса»

Несколько научных сотрудников головного НИИ «Роскосмоса» — ЦНИИмаш (Центральный научно-исследовательский институт машиностроения) — могут проходить по делу о госизмене в ракетно-космической отрасли. Об этом в пятницу, 20 июля, информированный источник сообщил «Интерфаксу».

«Речь об узком круге лиц, обладающих высокой категорией секретности и присутствовавших на профильных совещаниях по военной составляющей космической программы», — сказал источник. По его мнению, научные сотрудники могли передавать информацию по запросу от вышестоящего начальства из «Объединенной ракетно-космической корпорации» (ОРКК), не задумываясь о целях ее дальнейшего использования.

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«Предстоит выяснить, осознавали ли эти сотрудники научного института всю меру ответственности за передачу информации третьим лицам, даже при условии более высокого начальствующего положения этих лиц. Понимали ли они, каким образом этой информацией могут распорядиться?» — сказал источник.

Ранее 20 июля стало известно, что ФСБ проводит обыски в ЦНИИмаш и ОРКК. По данным «Коммерсанта», работников этих предприятий проверяют на предмет сотрудничества с западными спецслужбами, которым, уверены в ФСБ, стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «Совершенно секретно».

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