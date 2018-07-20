ФСБ выявила утечку секретных разработок из «Роскосмоса»

ФСБ проводит обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМаш) и исследовательско-аналитическом центре Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК). Об этом в пятницу, 20 июля, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, работников этих предприятий проверяют на предмет сотрудничества с западными спецслужбами, которым, уверены в ФСБ, стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «Совершенно секретно».

Обыски проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). В частности, чекисты наведались в кабинеты сотрудников ЦНИИМаш в Королеве и в кабинет директора ОРКК Дмитрия Пайсона. Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко подтвердил газете проведение обысков.

«Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин дал указание нашей службе безопасности оказывать максимальную поддержку следственным органам», — сказал он.

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ФСБ проверяет информацию о причастности должностных лиц к намеренной передаче сведений о российских гиперзвуковых проектах.

«Установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИМаша, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт», — пояснил источник, знакомый с материалами ФСБ. Называть фамилии фигурантов дела и их процессуальный статус он отказался, сославшись на тайну следствия.

«Полетят многие головы и одними увольнениями дело точно не завершится», — считает собеседник газеты, добавляя, что грядущий разбор полетов будет «беспрецедентным».

По данным источников издания, за несколько дней до обысков Пайсон был уведомлен о скором увольнении в связи с реорганизацией в «Роскосмосе» после прихода туда Рогозина.

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