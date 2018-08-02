Ученый из «Роскосмоса» передал секретные данные институту в Брюсселе

Арестованный по делу о госизмене научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт госкорпорации «Роскосмос») Виктор Кудрявцев передавал секретные данные институту гидродинамики в Брюсселе. Об этом в четверг, 2 августа, сообщил «Интерфаксу» адвокат ученого Евгений Смирнов.

По его словам, речь идет о передаче данных Фон Кармановскому научному институту в рамках совместной программы с ЦНИИмаш. «Из материалов, с которыми ознакомилась защита, также стало известно, что по делу некоторое время назад был опрошен Владимир Лапыгин, который сейчас отбывает наказание за госизмену», — сказал адвокат.

Жена Кудрявцева Людмила рассказала журналистам, что ее супруг ранее работал заместителем Лапыгина в ЦНИИмаш, в отделении аэрогазодинамики.

Ведущий научный сотрудник НИИ механики МГУ Андрей Цатурян, в свою очередь, отметил, что речь может идти о программе FP7-SPACE, в которой в несколько лет назад участвовали пять европейских научных организаций, в том числе три российских, среди них — ЦНИИмаш. По его словам, Кудрявцев занимался ею, поскольку был координатором международных проектов своего предприятия и знал языки.

«Это был официальный грант, сама программа была согласована на всех уровнях, а все работы по ней были открытыми», — подчеркнул Цатурян.

Об аресте Кудрявцева стало известно 22 июля.

По словам представителя Общественной наблюдательной комиссии Евгения Еникеева, о причастности Кудрявцева к делу «прямо никто не сказал», объяснив, что дело засекречено. В Лефортовском суде Москвы, где обычно рассматриваются дела о госизмене, не стали комментировать эту информацию, сославшись на секретность.

21 июля источник сообщал, что московские суды перестанут публиковать списки фигурантов уголовных дел о государственной измене и шпионаже, а все подобные дела будут помечаться грифом «совершенно секретно».

20 июля в ЦНИИмаш и «Объединенной ракетно-космической корпорации» (ОРКК) прошли обыски. В ФСБ считают, что работники этих предприятий передавали западным спецслужбам результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «совершенно секретно». Отмечалось, что научные работники могли этим заниматься по запросу руководства. «Роскосмос» заявил, что окажет следствию любую необходимую помощь.

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