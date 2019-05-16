Российским системам ПВО устроят «звездный налет»

Серийные поставки российским военным учебно-тренировочного комплекса «Адъютант», создающего сложную мишенную обстановку для систем противовоздушной обороны (ПВО), начнутся с 2020 года, сообщил РИА Новости директор по военно-техническому сотрудничеству ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в концерн «Алмаз-Антей») Игорь Иванов.

По его словам, предварительные испытания комплекса завершены в 2018 году, госиспытания намечены на июль, а все проверки система должна пройти в 2019 году. «Два таких комплекса смогут обеспечить учебный "звездный налет" [воздушный удар со всех направлений одновременно]», — сказал директор.

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«Адъютант» поддерживает четыре цели: беспилотный самолет с двигателем внутреннего сгорания, с турбореактивным двигателем, имитатор крылатой ракеты и вертолет. «Наше ноу-хау — это мишень, имитирующая крылатую ракету. Это изделие летает в горизонтальном полете у земли 140 метров в секунду, а в режиме пикирования — до 200 метров в секунду», — добавил Иванов.

В феврале сообщалось, что ВМФ России получит подводный беспилотный плавательный аппарат, способный воспроизводить магнитоакустические характеристики различных подводных лодок.

В сентябре 2018 года Минобороны показало пуски ракет комплексов С-300 и «Бук» на полигоне Телемба (Бурятия), проводившихся в рамках маневров «Восток-2018», которые уничтожили более 30 воздушных целей, включая ракеты-невидимки.

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