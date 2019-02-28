Врагов России обманет «Суррогат»

ВМФ России получит подводный беспилотный плавательный аппарат, способный воспроизводить магнитоакустические характеристики различных подводных лодок. Об этом в четверг, 28 февраля, пишут «Известия».

Мишень-ловушку отличают большой запас хода и возможность маневрирования. Беспилотник будет имитировать, в частности, отраженные акустические волны и кильватерную струю, по которым противолодочные корабли, самолеты и вертолеты отслеживают субмарины противника.

Мишени-ловушки планируется использовать в учениях ВМФ и создании ложных целей для противника. Рассматривается возможность боевого применения. В Главном штабе ВМФ рассказали, что работы над проектом начались, а подводные беспилотники включены в перечень перспективного вооружения.

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Издание напоминает, что в 2016 году конструкторское бюро морской техники «Рубин» разработало проект морского роботизированного комплекса «Суррогат». В длину такой подводный беспилотник достигает 17 метров. Расчетное водоизмещение изделия составляет 40 тонн. Глубина погружения — до 600 метров. Максимальная скорость — 24 узла, дальность плавания — более 600 морских миль.

Ранее в феврале стало известно, что принятие на вооружение позиционной системы подводного наблюдения «Гармония» позволит «существенно снизить потребное количество кораблей и самолетов» в составе ВМФ России.

11 декабря прошлого года сообщалось, что ВМФ России не располагает современными средствами обнаружения малошумных американских военных подлодок. Зимой 2017-го доктор военных наук Константин Сивков пришел к выводу, что российский военный флот «способен решать возлагаемые на него задачи в полном объеме, но пока только в весьма ограниченных по масштабу локальных войнах и вооруженных конфликтах».

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